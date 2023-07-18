Госавтоинспекторы провели рейд по проверке автобусов в Тверской области

Госавтоинспекторы провели рейд "Автобус" Фото: УГИБДД России по Тверской области

18 июля сотрудниками отделения технического надзора ОГИБДД Управления МВД России по городу Твери проведено профилактическое мероприятие «Автобус».

В ходе проверки автотранспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров инспекторами были выявлены такие нарушения как: управление автобусом при технических неисправностях, без технического и медицинского осмотра и др.

Водитель-нарушители привлечены к ответственности.