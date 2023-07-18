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НовостиОбщество18 июля 2023 13:37

В Тверской области 92 года исполнилось участнику Великой Отечественной войны Борису Воробьёву

С днем рождения Бориса Ивановича поздравил губернатор Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
92 года исполнилось участнику Великой Отечественной войны Борису Воробьёву

92 года исполнилось участнику Великой Отечественной войны Борису Воробьёву

Фото: ПТО

18 июля 92 года исполнилось участнику Великой Отечественной войны Борису Воробьёву. С днем рождения Бориса Ивановича поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Ваша жизнь тесно связана с судьбой города воинской славы Ржева - Вашей малой Родиной. С юных лет Вы, последовав традициям мужества и патриотизма, встали на защиту Отечества. Ваш пример учит нашу тверскую молодежь чувствовать ответственность за свою страну, сражаться и трудиться ради её блага, - обратился Игорь Руденя к фронтовику.

Борис Иванович родом из Ржева. В августе 1942 года немецкая полевая жандармерия конвоировала подростка в Сычевку Смоленской области. После освобождения Сычевки в 1943 году с советской армией он вернулся в родной город, где шли ожесточенные бои. Бориса Ивановича приняли в одну из дивизий.

После войны служил на флоте, затем работал на предприятиях сферы строительства.

Награжден орденом «Отечественной войны» II степени, медалью «За трудовую доблесть». Указом главы государства удостоен Ордена Почета.