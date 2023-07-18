В Тверской области 92 года исполнилось участнику Великой Отечественной войны Борису Воробьёву

92 года исполнилось участнику Великой Отечественной войны Борису Воробьёву Фото: ПТО

18 июля 92 года исполнилось участнику Великой Отечественной войны Борису Воробьёву. С днем рождения Бориса Ивановича поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Ваша жизнь тесно связана с судьбой города воинской славы Ржева - Вашей малой Родиной. С юных лет Вы, последовав традициям мужества и патриотизма, встали на защиту Отечества. Ваш пример учит нашу тверскую молодежь чувствовать ответственность за свою страну, сражаться и трудиться ради её блага, - обратился Игорь Руденя к фронтовику.

Борис Иванович родом из Ржева. В августе 1942 года немецкая полевая жандармерия конвоировала подростка в Сычевку Смоленской области. После освобождения Сычевки в 1943 году с советской армией он вернулся в родной город, где шли ожесточенные бои. Бориса Ивановича приняли в одну из дивизий.

После войны служил на флоте, затем работал на предприятиях сферы строительства.

Награжден орденом «Отечественной войны» II степени, медалью «За трудовую доблесть». Указом главы государства удостоен Ордена Почета.