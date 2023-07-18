В Тверской области исполнилось 100 лет труженице тыла

Александра Ивановна Смирнова стала ровесницей века. Фото: ПТО

18 июля 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла, жительнице Лихославльского округа Александре Ивановне Смирновой. С вековым юбилеем долгожительницу поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вся Ваша трудовая биография связана с поселком Калашниково. Вы внесли свой вклад в достижение Великой Победы, много лет посвятили работе на благо родного Верхневолжья. Благодарю Вас за этот труд, пример ответственности и верности своему краю, - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

В годы Великой Отечественной войны Александра Ивановна училась в Калашниковском техникуме по специальности бухгалтер, с 1943 по 1945 годы работала бухгалтером в местном территориальном управлении.

После войны Александра Ивановна трудилась на Калашниковском электроламповом заводе и в других организациях области.