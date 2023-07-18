Коммунальное ЧП в Твери: на парковке у завода забил мощный гейзер

Парковка оказалась затоплена, дорожное покрытие сломано, пострадали порядка 10 автомобилей Фото: vk.com/tverincident

Коммунальное ЧП произошло на парковке у завода на улице Коминтерна в Твери. Фото и видео момента происшествия опубликовано в группе "Инцидент Тверь" в соцсети.

На 15-секундном видео видно, как на парковке проваливается асфальт, а затем из-под земли вырывается мощный черный столб грязи и воды.

Парковка оказалась затоплена, дорожное покрытие сломано, пострадали порядка 10 автомобилей.

На парковке провалился асфальт, а потом из-под земли вырвался мощный черный столб грязи и воды Фото: vk.com/tverincident

На месте работают коммунальные службы.

Ситуацию прокомментировала "Тверская генерация":

- В городе проходят гидравлические испытания теплосетей. Трубы, которые не прошли проверку на плотность и прочность, меняются. Парковка автотранспорта, где произошло повреждение теплотрассы, находится в охранной зоне городских коммуникаций.