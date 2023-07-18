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НовостиПроисшествия18 июля 2023 11:47

СК проводит проверку по факту гибели женщины в реке Тверсца в Торжке

Назначены экспертизы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
СК проводит проверку по факту ЧП Фото: СУ СК РФ по Тверской области

СК проводит проверку по факту ЧП Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в реке Тверца тела утонувшей женщины.

Личность погибшей установлена. Предварительно известно, что утром 11 июля женщина пошла на работу и пропала.

На место выезжали следователь и сотрудники полиции. Для установления причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.