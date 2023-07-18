Игорь Руденя поставил задачи по развитию промышленности Тверской области

На заседании областного правительства 18 июля. Фото: ПТО

18 июля на заседании областного правительства рассмотрен ход реализации в регионе госпрограммы «Развитие промышленного производства и торговли». В ходе заседания губернатор Игорь Руденя определил задачи, которые стоят перед отраслью на ближайшие годы.

Глава региона отметил, что в 2022-м в области, несмотря на санкции, удалось максимально сохранить объемы промышленного производства.

Губернатор подчеркнул: необходимо обеспечить системную государственную поддержку для обновления основных фондов действующих предприятий.

Регион также приступает к практической реализации проекта по господдержке стратегических опытно-конструкторских разработок.

Игорь Руденя акцентировал внимание на подготовке и закреплении на предприятиях молодых специалистов.

Губернатор также отметил: продукцию предприятий региона нужно применять более широко.

На заседании объявлено, что в Тверской области по итогам 2022 года индекс промышленного производства равен 96,8 %, в обрабатывающей промышленности – 97,3%. За 5 месяцев 2023-го показатель составил 115,5 % и 123,8 % соответственно. Сейчас регион занимает лидирующую позицию в ЦФО по индексу промпроизводства на обрабатывающих предприятиях.

Подробности, в том числе об объемах отгруженных товаров собственного производства и размерах господдержки промышленного сектора экономики, читайте в ближайшее время на сайте "КП"-Тверь".