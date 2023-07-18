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НовостиЭкономика18 июля 2023 10:20

Игорь Руденя поставил задачи по развитию промышленности Тверской области

Губернатор сделал это на заседании регионального правительства
Алексей АНДРЕЕВ
На заседании областного правительства 18 июля.

На заседании областного правительства 18 июля.

Фото: ПТО

18 июля на заседании областного правительства рассмотрен ход реализации в регионе госпрограммы «Развитие промышленного производства и торговли». В ходе заседания губернатор Игорь Руденя определил задачи, которые стоят перед отраслью на ближайшие годы.

Глава региона отметил, что в 2022-м в области, несмотря на санкции, удалось максимально сохранить объемы промышленного производства.

Губернатор подчеркнул: необходимо обеспечить системную государственную поддержку для обновления основных фондов действующих предприятий.

Регион также приступает к практической реализации проекта по господдержке стратегических опытно-конструкторских разработок.

Игорь Руденя акцентировал внимание на подготовке и закреплении на предприятиях молодых специалистов.

Губернатор также отметил: продукцию предприятий региона нужно применять более широко.

На заседании объявлено, что в Тверской области по итогам 2022 года индекс промышленного производства равен 96,8 %, в обрабатывающей промышленности – 97,3%. За 5 месяцев 2023-го показатель составил 115,5 % и 123,8 % соответственно. Сейчас регион занимает лидирующую позицию в ЦФО по индексу промпроизводства на обрабатывающих предприятиях.

Подробности, в том числе об объемах отгруженных товаров собственного производства и размерах господдержки промышленного сектора экономики, читайте в ближайшее время на сайте "КП"-Тверь".