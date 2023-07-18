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НовостиОбщество18 июля 2023 9:59

Игорь Руденя поздравил с праздником ветеранов и специалистов пожарного надзора Тверской области

18 июля специалисты ведомства отмечают профессиональный праздник
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Игорь Руденя поздравил с праздником ветеранов и специалистов пожарного надзора

Игорь Руденя поздравил с праздником ветеранов и специалистов пожарного надзора

Фото: ПТО

18 июля отмечается День создания органов государственного пожарного надзора. Губернатор Игорь Руденя поздравил с профессиональным праздником начальника Главного управления МЧС России по Тверской области Арсена Григоряна, ветеранов и специалистов подразделений пожнадзора региона.

- За почти век работы трудом профессионалов высокого класса в нашей стране создана эффективная система предупреждения и профилактики пожаров. Своевременно выявляя угрозы, вы вносите важный вклад в обеспечение безопасности нашего региона, надежно защищаете жителей, предприятия и организации от чрезвычайных ситуаций, - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Глава региона поблагодарил сотрудников органов государственного пожарного надзора Тверской области за службу на благо Верхневолжья и всей России.