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НовостиОбщество18 июля 2023 8:45

В Твери госавтоинспекторы остановили женщину с поддельным водительским удостоверением

Нарушительницу доставили в полицию
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Нарушительницу остановили на Сахаровском шоссе Фото: УГИБДД России по Тверской области

Нарушительницу остановили на Сахаровском шоссе Фото: УГИБДД России по Тверской области

16 июля на Сахаровском шоссе в районе дома №32 в Твери сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль "Ровер", под управлением 30-летней женщины.

При проверке документов, водитель предъявила водительское удостоверение на свое имя с соответствующей фотографией. Инспекторы ДПС усомнились в его подлинности и проверили по электронным базам МВД.

- Было установлено, что водительское удостоверение с таким номером числится за другим человеком. Как пояснила сотрудникам полиции женщина, прав управления транспортным средством она никогда не имела, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

На водителя составили административный материал, машину поместили а штрафстоянку.

Для дальнейшей проверки женщину доставили в Заволжский отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.