Половина жителей Тверской области считают, что у них со здоровьем все нормально

Графика: Тверьстат

Состоянием здоровья населения Тверской области заинтересовался Тверьстат и провёл выборочное обследование. Ведомство обнародовало данные за 2022 год. Согласно исследованию, в Тверской области 4% жителей в возрасте от 15 лет и старше оценили свое здоровье как очень хорошее, 34% – как хорошее, а 51% – как удовлетворительное состояние.

- Важным фактором достижений высоких показателей в данном вопросе является предпочтение здорового образа жизни, - отмечают в Тверьстате.

Так, две трети женщин и 40% мужчин Верхневолжья являются его приверженцами. Девять из десяти женщин не курят. А вот мужская половина такими высокими показателями похвастаться пока не может – некурящих 56%.