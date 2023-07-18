В детском саду в Тверской области на ребенка упал стеллаж с игрушками

Стеллаж с игрушками упал на трехлетнюю девочку в детском саду Фото: прокуратура Тверской области

Кашинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области и региональная прокуратура проводят проверку по факту травмирования трехлетней девочки в детском саду поселка Нерль Калязинского района.

ЧП произошло 17 июля. Трехлетняя воспитанница дошкольного учреждения, находясь в младшей группе, потянула на себя стеллаж с игрушками, конструкция упала на ребенка.

Пострадавшую доставили в больницу, оказали помощь. Девочка находится на амбулаторном лечении.

На место выезжали следователь и прокурор. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Прокуратурой будет дана оценка соблюдения законодательства о безопасном пребывании несовершеннолетних в дошкольном учреждении, а также соблюдения законодательства о несовершеннолетних. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле ведомства.