12 НКО из Тверской области получат поддержку Фонда президентских грантов

В нашем регионе действует немало НКО. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

12 некоммерческих организаций региона стали победителями второго в этом году конкурса Фонда президентских грантов. Как сообщило областное правительство, на реализацию соцпроектов из Фонда им направляется свыше 28,6 млн рублей.

Приход храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» в Твери получит грантовую поддержку на развитие «Тверского дома для мамы». Это центр комплексной помощи будущим мамам и женщинам с несовершеннолетними детьми в трудной жизненной ситуации.

В «Тверском доме для мамы»,обустроены места временного проживания, обеспечивается сопровождение психолога, юридическая помощью, поддержка в трудоустройстве. Кроме того, женщины могут пройти обучение по заинтересовавших их специальностям.

Среди тех НКО, кому выделяется поддержка, также есть благотворительный фонд содействия защите материнства и детства «Мама». Он получит грант на исполнение программы спортивной реабилитации «Сила спорта». Для улучшения физического и эмоционального здоровья детей с особенностями развития будет организован спортивный лагерь-кемпинг с участием опытных специалистов и волонтеров.

Хоспис «Анастасия» получил грант на продолжение работы по оказанию паллиативной помощи. Команда специалистов хосписа разработала проект, направленный на предоставление жителям Твери с онкозаболеваниями доступа к необходимому оборудованию, медицинской, психологической и сестринской помощи на дому, в формате домашнего стационара.