Жители Тверской области могут обратиться в следственный комитет по различным каналам связи Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Жители Тверской области могут обратится в Следственный комитет по различным каналам связи. Сотрудники ведомства внимательно рассматривают каждое из обращений, стремятся дать ответ в кратчайшие сроки, ставят на особый контроль наиболее сложные ситуации.

В следственном управлении действуют "телефоны доверия" и интернет-приемные.

Телефон (для справочной информации): 8 (4822) 65-62-36, 8 (4822) 65-63-31, телефон доверия: 8 (4822) 65-63-41; телефон для приема сообщений от жителей новых субъектов РФ, а также Украины, прибывших на территорию России: 8-930-180-57-77; круглосуточный телефон «Ребёнок в опасности»: 8-(4822)-65-63-42; телефон для приема сообщений от представителей бизнеса, подвергшихся давлению: 8 (4822) 65-63-43; телефон для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей: 8-920-171-96-60; телефон «Остановим коррупцию»: 8 (4822) 65-63-41.

Обращения также можно направить по адресу: 170100, г.Тверь, ул. Вагжанова д. 15, через интернет-приемную, или аккаунт сообщества ведомства в ВК.