В Твери начинаются работы по переустройству путепровода линии Октябрьской железной дороги Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Твери начинаются работы по переустройству путепровода линии Октябрьской железной дороги, проходящего над участком проспекта Калинина и Комсомольской площадью.

С 17 июля под путепроводом будет ограничено движение транспорта и пешеходов. Дорожное движение в сторону микрорайона Мигалово и в центральную часть города будет организовано по одной полосе в каждом направлении. Тротуар справа от проезжей части в направлении микрорайона Мигалово закрыт. Схема будет действовать до сентября.

В целом ограничения продлятся до окончания переустройства путепровода в 2024 году.

- При наличии технической возможности в целях увеличения пропускной способности данного участка в сентябре 2023 года будет открыта дополнительная полоса для движения, - сообщили в городской администрации. Автомобилистам следует искать пути объезда.