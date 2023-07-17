В загородных лагерях Твери в третью смену отдохнут 1600 детей

В детских лагерях началась третья смена Фото: администрация Твери

17 июля в загородных оздоровительных лагерях Твери началась третья смена. На отдых отправились 1604 ребенка.

- К очередному этапу летнего отдыха подготовлены восемь муниципальных загородных лагерей: «Дружба», «Радуга», «Романтик», «Спутник», «Чайка», «Ровесник», «Звёздный» и «Ромашка». В первую и вторую смену на базе загородных учреждений отдохнули более 3000 детей, в том числе 166 дошкольников - на детской даче «Отмичи», - сообщает пресс-служба администрации Твери.

Мероприятия третьей смены в лагерях проходят в рамках региональной программы ЛЕТО69VЕКТОРОТКРЫТИЙ, состоящей из шести модулей: «Герои нашего времени», «Широка страна моя родная», «В здоровом теле - здоровый дух», «Безумно интересно все, что неизвестно», «По страницам русского фольклора», «Школа безопасности».

Смена завершится 6 августа.