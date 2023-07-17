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НовостиОбщество17 июля 2023 16:36

В Тверской области клещи покусали 3500 человек

Выявлены случаи энцефалита
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области продолжается сезон активности клещей

В Тверской области продолжается сезон активности клещей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг активности клещей.

По данным на 13 июля зарегистрировано более 3500 обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей. Эпидпрог не превышен.

Зарегистрированы единичные случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым бореллиозом.

Специалисты напоминают, что при присасывании клеща, неоходимо как можно скорее обратиться в медучреждение.