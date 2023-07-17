Возле дома на улице Дарвина в Твери задержали наркокурьера

Подозреваемому грозит пожизненное заключение Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудниками наркоконтроля регионального УМВД при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром» возле дома по улице Дарвина в Твери задержан 24-летний подозреваемый в сбыте запрещенных веществ.

В ходе личного досмотра оперативники обнаружили и изъяли у злоумышленника пакет с порошкообразным веществом, которое оказалось наркотическим средством массой 135,91 грамма.

По данным полицейских, злоумышленник планировал делать тайники-закладки.

По части 3 статьи 30, а также части 5 статьи 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Мужчина арестован. Ведётся следствие.