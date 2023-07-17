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НовостиОбщество17 июля 2023 12:30

В Тверской области на волю в водоем выпустили несколько сотен утят

Их вырастили в питомниках
Алексей АНДРЕЕВ
Утят выпустили в Калязинском округе.

Утят выпустили в Калязинском округе.

Фото: ПТО

В Калязинском округе в водоем на территории охотхозяйства выпустили 600 утят кряквы. В выпуске участвовали представители министерства природных ресурсов и экологии региона, Госинспекции по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области, местные жители, в том числе совсем юные.

- Выпуск утят - одно из направлений проекта «Утиная территория», цель которого - привлечение внимания к бережному и рациональному использованию охотничьих ресурсов, их сохранению и восполнению, - сообщила пресс-служба областного правительства. - Начиная с 2018 года в рамках проекта проводятся масштабные биотехнические мероприятия по подготовке и выпуску молодняка кряквы.

Утят - потомство диких особей - растят в специальных питомниках. Перед выпуском проводится ветеринарное освидетельствование поголовья и обязательное кольцевание птенцов.

В выпуске утят участвовали и дети.

В выпуске утят участвовали и дети.

Фото: ПТО