В Тверской области на волю в водоем выпустили несколько сотен утят

Утят выпустили в Калязинском округе. Фото: ПТО

В Калязинском округе в водоем на территории охотхозяйства выпустили 600 утят кряквы. В выпуске участвовали представители министерства природных ресурсов и экологии региона, Госинспекции по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области, местные жители, в том числе совсем юные.

- Выпуск утят - одно из направлений проекта «Утиная территория», цель которого - привлечение внимания к бережному и рациональному использованию охотничьих ресурсов, их сохранению и восполнению, - сообщила пресс-служба областного правительства. - Начиная с 2018 года в рамках проекта проводятся масштабные биотехнические мероприятия по подготовке и выпуску молодняка кряквы.

Утят - потомство диких особей - растят в специальных питомниках. Перед выпуском проводится ветеринарное освидетельствование поголовья и обязательное кольцевание птенцов.