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НовостиПроисшествия17 июля 2023 12:23

Двое жителей Тверской области воровали выручку из аппаратов с игрушками

Злоумышленников разыскала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемых задержала полиция

Подозреваемых задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вышневолоцком округе полицейские задержали 23-летнего молодого человека и 24-летнюю девушку, подозреваемых в нескольких кражах их вендинговых аппаратов с игрушками.

Предварительно установлено, что злоумышленники взломали крышку игрового устройства, расположенного в супермаркете, и похитили выручку - 13 000 рублей.

По данным оперативников, фигуранты причастны к нескольким кражам. Личности подозреваемых установлены. В полиции ранее судимый молодой человек и его подельница сознались в содеянном.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.