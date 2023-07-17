Двое жителей Тверской области воровали выручку из аппаратов с игрушками

Подозреваемых задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вышневолоцком округе полицейские задержали 23-летнего молодого человека и 24-летнюю девушку, подозреваемых в нескольких кражах их вендинговых аппаратов с игрушками.

Предварительно установлено, что злоумышленники взломали крышку игрового устройства, расположенного в супермаркете, и похитили выручку - 13 000 рублей.

По данным оперативников, фигуранты причастны к нескольким кражам. Личности подозреваемых установлены. В полиции ранее судимый молодой человек и его подельница сознались в содеянном.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.