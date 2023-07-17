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НовостиОбщество17 июля 2023 12:10

В Тверской области с 17 июля начали выдавать бесплатную школьную форму

Школы уже получили порядка 6000 комплектов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области начали выдавать бесплатную школьную форму

В Тверской области начали выдавать бесплатную школьную форму

Фото: ПТО

В Тверской области стартовала выдача бесплатной школьной формы для детей из многодетных, опекунских и приемных семей. Школы уже получили порядка 6000 комплектов. В среднем в сутки отгружается порядка 1000 комплектов.

Региональная мера поддержки реализуется по инициативе губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта «Демография».

В перечень включены опекунские и приемные семьи с тремя и более детьми. Также будет обеспечена помощь в подготовке к школе детям, прибывшим в Тверскую область из Донецкой и Луганской народных республик - ученикам 1-11 классов.

Одними из первых получателей формы стали учащиеся Центра образования имени Александра Атрощанка.