МЧС предупредило о грозе и ливне жителей Тверской области

18 июля в Тверской области ожидается гроза Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что днём 18 июля в Верхневолжье ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра при грозе до 17 м/с.

Температура воздуха днем +22... +27 градусов. Ночью +9... +14.

По прогнозам синоптиков, со среду в регионе снова похолодает: +15... +20 градусов днем, +8... +13 ночью. Переменная облачность, возможны осадки.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности при ухудшении погодных условий. Будьте внимательны и осторожны.