Школьники из Ржева приняли участие в слете «Хранители истории» в Волгограде Фото: ПТО

В Волгограде стартовал слет Всероссийского проекта Движения Первых «Хранители истории». Участниками стали порядка 800 ребят в возрасте от 14 до 17 лет из 77 регионов России, а также пять команд из Белоруссии. Тверскую область на слете представила команда школы №5 Ржева.

- У каждого ребёнка, подростка, студента вне зависимости от того, где они живут, должны быть возможности проявить себя, найти дело, которое позволит им самореализоваться, почувствовать себя востребованными. Результатом деятельности Движения должно стать формирование у молодого поколения граждан России гордости историей и культурой нашего Отечества, преемственности традиционных ценностей нашего народа, - считает губернатор Игорь Руденя.

Ржевские школьники на слете смогли познакомиться с особенностями работы с историческими документами, технологиями сохранения памятников архитектуры, научились нести почетный караул, соревновались в ораторском мастерстве, учились создавать патриотический медиаконтент.

Старт Всероссийского проекта Движения Первых «Хранители истории» был дан 15 апреля у Ржевского мемориала Советскому солдату. Тогда его участниками стали свыше 500 членов проекта из 30 регионов России.

На сегодняшний день в деятельности Движения Первых в Тверской области принимают участие более 6000 человек.