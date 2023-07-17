Инспекторы ГИБДД напомнили детям правила безопасности Фото: УГИБДД России по Тверской области

17 июля в загородных лагерях Твери началась третья смена. Сотрудники Госавтоинспекции провели беседы с ребятами о безопасности в автобусах и напомнили ПДД.

Инспектор уделил особое внимание ремням безопасности, отстёгивать которые во время движения и до полной остановки транспорта запрещено, рассказал о правилах посадки и высадки из транспорта, напомнил детям, что во время движения автобуса не следует передвигаться по салону.

Инсруктажи проведены с водителями автобусов. Сотрудники Госавтоинспекции проверили документацию, исправность ремней безопасности, тахографа, соблюдение водителями реима труда и отдыха.