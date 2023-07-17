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НовостиПроисшествия17 июля 2023 9:37

СК начал проверку после гибели мужчины в пруду Кашинского округа

Мужчина пошел на рыбалку и утонул
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина пошел на рыбалку и утонул Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Мужчина пошел на рыбалку и утонул Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организована проверка по факту обнаружения тела 30-летнего мужчины 1993 года в пруду возле села Стражково Кашинского городского округа.

Установлено, что утром 16 июня мужчина пошел на рыбалку к водоему, где позднее было обнаружено его тело.

Место происшествия осмотрено следователем, назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.