В Тверской области по нацпроекту благоустроили 33 городских объекта

Один из примеров благоустройства - на улице Хромова в Твери. Фото: ПТО

В регионе в этом году уже введены в эксплуатацию 33 объекта благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Жилье и городская среда»).

Всего в Верхневолжье в 2023-м по указанному проекту должны благоустроить 15 дворов и 75 общественных территорий в 38 муниципалитетах. Помимо установки детских игровых комплексов это преображение парков, скверов, набережных и площадей, улиц и бульваров, обустройство мемориалов и спортивно-досуговых зон.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, все 22 запланированные к вводу детские площадки уже сданы. Также завершено благоустройство 11 городских пространств. К примеру, введены в эксплуатацию общественная территория в Твери по улице Хромова, обустроен парк для отдыха детей и взрослых в Лихославле.

- Создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших округах, - считает губернатор Игорь Руденя.