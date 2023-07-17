День города-2023 в Твери прошел без происшествий

День города отпраздновали без происшествий Фото: Ольга ТРОФИМОВА

16 июля Тверь отпраздновала 888-летие. По случаю праздника в городе было организовано более 30 мероприятий - концерты, фестивали, выставки-ярмарки, литературная программа. Празднование завершилось световым шоу у фонтана на Сборной площади и фейерверком над Волгой.

Общественный порядок и безопасность граждан при проведении мероприятий обеспечили сотрудники МВД России, а также военнослужащие Росгвардии, представители народных дружин и работники частных охранных организаций.

- Серьезных нарушений правопорядка и чрезвычайных происшествий во время празднования не допущено, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.