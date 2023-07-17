В Тверской области за кражу осудили рецидивиста

Мужчина отправился в колонию за кражу Фото: Степан КАМЕНЕВ

39-летний житель Андреапольского округа осужден по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

В ходе судебного следствия установлено, что в мае 2023 года ранее судимый и находящийся на испытательном сроке мужчина в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник в жилой дом в Андреаполе и похитил имущество стоимостью 12 000 рублей. Среди похищенного находились коллекционные монеты, на которые обвиняемый купил алкоголь и продукты.

Суд признал мужчину виновным и отправил в колонию на 3,5 года.

Приговор в законную силу не вступил.