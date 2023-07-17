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НовостиОбщество17 июля 2023 6:20

В Твери запустили световое и музыкальное сопровождение нового фонтана на Соборной площади

Праздник состоялся в День города
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери запустили световое и музыкальное сопровождение фонтана на Соборной площади

В Твери запустили световое и музыкальное сопровождение фонтана на Соборной площади

Фото: ПТО

16 июля, в День города, в Твери состоялся запуск светового и музыкального сопровождения нового фонтана на Соборной площади. Объект был построен по инициативе губернатора Игоря Рудени и стал подарком правительства Тверской области к Дню России.

- Фонтан облицован натуральным гранитом нескольких видов и оснащен 64 вертикальными струями с независимым управлением. Высота подъема центральной пенной струи составляет 10 метров. В подсветке задействовано 138 лучей, - сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Проектировалаи строила фонтан компания "ФонтанГрад".

Благоустройство Соборной площади продолжается. Возле храма планируется установить бронзовую скульптуру беседующих святителя Симеона и молодого князя Михаила Тверского.