15 бездомных котят и два щенка нашли хозяев на Дне города в Твери

15 котят и два щенка нашли новых хозяев Фото: vk.com/tver_helpanimals

16 июля в День города в Горсаду прошла выставка-раздача бездомных животных, на которой 15 кошек и два щенка обрели новых хозяев. Ещё один взрослый пес забронирован. Котята Марк, Кузя, Чук и Гек, Иветта, Ладушка, Клубничка, Мальвина, Амелия, Алтея, Дождик, Шкода, Бонд, Степашка , Мурзик и два пока безымянных щенка провели первую ночь дома. Щенков нашли жители города и привели их на выставку в надежде найти им дом.

В помощь бездомным животным горожане принесли на выставку 150 килограммов корма, круп и вкусняшек.

- Мы благодарим каждого, кто посетил нашу площадку, приютил животное, помог бездомным и просто пришел повидаться, - написали волонтеры в Инициативной группе по защите животных.