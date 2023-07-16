Над Тверью прогремел праздничный салют в честь 888-летия города

День города Твери завершился праздничным салютом Фото: администрация Твери

16 июля Тверь отметила 888-летие. Праздник завершился красочным фейерверком над Волгой. По традиции шоу длилось пять минут.

Трансляция опубликована в группе ВК администрации Твери.

На время и после салюта до 23:00 перекрыты: Новый Волжский и Старый Волжский мосты, Тверской проспект (на участке от улицы Советской до Нововолжского моста); Комсомольский проспект (на участке от улицы Горького до Нововолжского моста); набережную Афанасия Никитина (на участке от площади Мира до Речного вокзала).

До двух ночи ограничено движение по центральным улицам.

Изменены маршруты общественного транспорта.

Будьте внимательны на дорогах.