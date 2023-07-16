Победителям вручены бронзовые статуэтки «Зелёный листок» и денежные премии Фото: ПТО

В Твери наградили победителей VII Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок». Событие состоялось в рамках «Дементьев-феста», приуроченного ко дню рождения Почетного гражданина Твери и Тверской области, Лауреата Государственной премии СССР, поэта Андрея Дементьева. 16 июля 2023 года нашему земляку исполнилось бы 95 лет.

В этом году во Всероссийском конкурсе молодых поэтов «Зелёный листок» приняли участие авторы из 14 регионов Российской Федерации, в том числе ДНР, Чувашии, Мордовии, Дагестана. Членами жюри было прочитано около 2000 представленных на конкурс стихотворений.

В этом году лауреатами конкурса стали семь человек – Михаил Серебринский из Санкт-Петербурга, Татьяна Олейник из Соснового Бора Ленинградской области, Мария Жданова из Королева Московской области, Дарья Корнилова из Липецка, Дарья Бетева из Тюмени, Антон Зоркальцев из Новосибирска и Александра Мамедова из Ржева.

Победителями Всероссийского конкурса профессиональное жюри признало трех начинающих поэтов - Диану Константинову из Пскова, Лилию Потийко из Макеевки Донецкой Народной республики и Марию Грошеву из поселка Новый Тульской области. Традиционно им были вручены бронзовые статуэтки «Зелёный листок» и денежные премии.