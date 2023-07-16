В День города в Твери жителям вручили региональные и городские почётные награды Фото: администрация Твери

В Тверском городском музейно-выставочном центре на открытии программы Дня города 16 июля жителям вручили региональные и городские почётные награды.

Директор МОУ «Центр образования имени Александра Атрощанка» Ольга Коротких получила грамоту от губернатора Тверской области Игоря Рудени. Благодарностями губернатора также награждены мастер участка группы мягкой мебели общества с ограниченной ответственностью «НПО «ВОЯЖ» Елена Вихрова, тренер муниципального учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Лидер» Елена Новикова и машинист экскаватора 6 разряда службы механизации и ремонта ОАО «Тверьгорэлектро» Андрей Преображенский.

Глава Твери Алексей Огоньков вручил почетные награды еще четырем жителям города. Звание «Почетный гражданин города Твери» было присвоено директору муниципальной многопрофильной гимназии №12 Татьяне Слесаревой. Почетным знаком главы города Твери «За заслуги перед городом» был награжден заведующий кафедрой философии и теории культуры Тверского государственного университета Борис Губман.

Памятным знаком «Во славу подвига Святого Благоверного князя Михаила Тверского» награждена руководитель областной общественной организации «Содружество национальных объединений» Людмила Гусарова. Почетного знака за личный вклад в экономическое развитие города удостоен генеральный директор ООО «Норд-Авто» Владимир Просвирнин.

Почетными грамотами и благодарностями главы города награждены руководители и сотрудники тверских предприятий, организаций, учреждений образования и здравоохранения.