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НовостиОбщество16 июля 2023 13:51

В Твери состоялось торжественное гашение почтовой карточки, посвященной Андрею Дементьеву

Мероприятие состоялось в день 95-летия поэта
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери прошли мероприятия памяти Андрея Дементьева

В Твери прошли мероприятия памяти Андрея Дементьева

Фото: ПТО

В день 95-летия поэта, лауреата Государственной премии СССР Андрея Дементьева на его малой родине, в Твери, прошла праздничная литературная программа «А я без Волги просто не могу».

В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония гашения художественной немаркированной почтовой карточки, посвящённой 95-летию со дня рождения поэта.

Литературный праздник прошел у памятника нашему земляку, на набережной Степана Разина 16 июля. Собравшиеся почтили память поэта и возложили цветы к монументу.