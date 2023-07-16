В Твери состоялось торжественное гашение почтовой карточки, посвященной Андрею Дементьеву

В Твери прошли мероприятия памяти Андрея Дементьева Фото: ПТО

В день 95-летия поэта, лауреата Государственной премии СССР Андрея Дементьева на его малой родине, в Твери, прошла праздничная литературная программа «А я без Волги просто не могу».

В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония гашения художественной немаркированной почтовой карточки, посвящённой 95-летию со дня рождения поэта.

Литературный праздник прошел у памятника нашему земляку, на набережной Степана Разина 16 июля. Собравшиеся почтили память поэта и возложили цветы к монументу.