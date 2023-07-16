Сомнительный знакомый украл у жителя Тверской области телефон и цепочку с кулоном

Подозреваемого в краже разыскала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 51-летний житель села Бурашево Калининского округа и сообщил, что выпивал дома в компании малознакомого мужчины. После вечеринки у него пропал мобильный телефон и цепочка с кулоном. Ущерб составил 34 000 рублей.

Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался 39-летний ранее судимый неработающий местный житель. Злоумышленник вернул похищенное.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигуранта проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Он находится под подпиской о невыезде.