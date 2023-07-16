Пропавших отца и 11-летнего сына разыскали в лесах Тверской области

Пропавших грибников разыскали в Конаковском районе Фото: УМВД России по Тверской области

В минувшую субботу в Конаковский отдел полиции за помощью обратилась жительница Подмосковья Галина Цмакало. Женщина рассказала, что её муж и 11-летний сын ушли в лес в районе деревни Юренево Конаковского района и в оговоренное время не вернулись к машине. Мужчина с мальчиком отсутствовали более четырех часов.

На поиски пропавших отправились сотрудники полиции со служебной собакой, спасатели МЧС и волонтеры отряда «Сова». Поисковики нашли автомобиль грибников и определили зону поисков.

На поиски ушло несколько часов. Пропавшие отец и сын были найдены примерно в трех с половиной километрах от деревни Юренево.

Семья поблагодарила всех членов поисковой группы за чуткость, неравнодушие и профессионализм.