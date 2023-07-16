16 июля на ипподроме состоится городской праздник истории и кулинарии Тверского княжества

На площадке воплотится эпоха тверского купца и путешественника Афанасия Никитина Фото: vk.com/4ever_tver

В День города 16 июля Тверской ипподром приглашает гостей на Праздник истории и кулинарии Тверского княжества "Мир, Пир, Хожение".

На площадке воплотится эпоха тверского купца и путешественника Афанасия Никитина. Гостям расскажут, как и чем жили на Руси во второй половине XV - начале XVI вв. купцы, ремесленники, воины, торговый и простой люд.

На празднике будут работать интерактивная выставка от АНО «Живая история Верхневолжья», ярмарка-торжище ремесленников и кустарей, историческое стрельбище, пройдёт турнир по Современному мечевому бою для посетителей, средневековый конный турнир.

На протяжении всего дня будут проводиться мастер-классы, игры и квесты. Выступят фолк-рок группы.

Праздник начнется на Тверском ипподроме, пр-т Чайковского, д. 64, к. 7, в 12:00.

Вход свободный! 18+