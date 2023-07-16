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НовостиПроисшествия16 июля 2023 7:48

С дачного участка жителя Твери пропал садовый инвентарь

По подозрению задержали 38-летнюю женщину
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемую в краже задержала полиция

Подозреваемую в краже задержала полиция

Фото: Виктория ТУШКОВА

В полицию обратился 60-летний житель Твери и сообщил, что с территории его дачного участка в деревне Палкино Калининского округа пропал садовый инвентарь и металлические трубы. Ущерб составил 14 000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия и в ходе розыска установили подозреваемую. Ею оказалась 38-летняя жительница Калининского округа. Часть похищенного оперативники изъяли у злоумышленницы, остальное имущество она успела продать.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.