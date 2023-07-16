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НовостиПроисшествия16 июля 2023 7:42

22-летняя жительница Твери лишилась карты, отдыхая в рюмочной

С ее счета списали 4500 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Полиция задержала подозреваемого в краже

Полиция задержала подозреваемого в краже

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 22-летняя жительница Торжка с заявлением о краже денег с банковской карты.

По словам потерпевшей, она отдыхала в рюмочной и находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, потому не помнит, где потеряла карту. Наутро со счета списали 4500 рублей за покупки в магазинах города.

В ходе розыска полицейские установили, что деньгами воспользовался 26-летний безработный ранее судимый местный житель. В полиции фигурант сознался в содеянном и вернул карту.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.