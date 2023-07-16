22-летняя жительница Твери лишилась карты, отдыхая в рюмочной

Полиция задержала подозреваемого в краже Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 22-летняя жительница Торжка с заявлением о краже денег с банковской карты.

По словам потерпевшей, она отдыхала в рюмочной и находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, потому не помнит, где потеряла карту. Наутро со счета списали 4500 рублей за покупки в магазинах города.

В ходе розыска полицейские установили, что деньгами воспользовался 26-летний безработный ранее судимый местный житель. В полиции фигурант сознался в содеянном и вернул карту.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.