В центре Твери 16 июля ограничено движение транспорта

Центр Твери перекрыт для движения транспорта Фото: Алина НИЗАМОВА

16 июля Твери исполняется 888-лет. В городе с утра проходят праздничные мероприятия. На время гуляний перекрыто движение транспорта и электросамокатов.

До 12:00 17 июля будет перекрыта Театральная площадь и Театральный проезд.

С 00:01 16 июля до 2:00 ночи 17 июля ограничено движение:

- по улице Советской, на участке от Тверского проспекта до Волжского проезда;

- в Свободном переулке, на участке от улицы Новоторжской до набережной Степана Разина;

- по улице Ивана Седых;

- по улице Трехсвятской, на участке от улицы Вольного Новгорода до набережной Степана Разина (кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие);

- по улице Вольного Новгорода (на участке от Тверского проспекта до Свободного переулка).

С 21:00 до 23:00 16 июля перекроют Новый Волжский и Старый Волжский мосты, Тверской проспект (на участке от улицы Советской до Нововолжского моста); Комсомольский проспект (на участке от улицы Горького до Нововолжского моста); набережную Афанасия Никитина (на участке от площади Мира до Речного вокзала).

Изменена схема движения общественного транспорта.

Выбирайте пути объезда.