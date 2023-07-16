Игорь Руденя поздравил с Днем города жителей Твери Фото: ПТО

16 июля Тверь отмечает 888-летие. С праздником жителей города поздравил губернатор Игорь Руденя.

- На протяжении многих столетий наш древний город на берегу Волги славится на всю Россию красотой и гостеприимством, выдающимся историко-культурным и духовным наследием. И, конечно, главное богатство Твери – талантливые, щедрые душой люди, которые всегда самоотверженно трудились на благо Родины, в трудное время в числе первых вставали на ее защиту. Сегодня жители города воинской славы Твери проявляют мужество и стойкость в ходе специальной военной операции, оказывают бескорыстную помощь нашим военнослужащим, жителям новых регионов России, делом доказывают, что только сплоченный, верный своей Отчизне народ способен добиваться новых побед. Благодаря вашим инициативам, энергии, труду в городе создаются новые и модернизируются существующие предприятия, строятся современные объекты образования, здравоохранения, спорта, открываются новые музеи, реализуются масштабные проекты по развитию жилищной и транспортной инфраструктуры. Большое внимание уделяется сохранению уникальных духовных святынь и памятников архитектуры. Уверен, что жители города Твери впишут еще немало ярких страниц в историю Верхневолжья и всей России, внесут достойный вклад в развитие и укрепление нашей Родины, - отметил глава региона и пожелал гражданам здоровья, хорошего настроения, радостных событий и новых успехов.

Полную программу Дня города можно посмотреть по ссылке.