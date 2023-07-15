Гвардии ефрейтор Роман Ермолаев из Тверской области удостоен государственной награды за спасение людей в зоне СВО

Под минометным огнем Роман Ермолаев лично оказал первую медицинскую помощь более чем десяти своим товарищам. Фото: VK/ «Вышневолоцкая правда»

Гвардии ефрейтор Роман Ермолаев, уроженец Вышневолоцкого района Тверской области, удостоен медали Суворова за спасение людей в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает издание «Вышневолоцкая правда».

Роман Ермолаев составе группы принял участие в штурме сил ВСУ.

«Под минометным огнем лично оказал первую медицинскую помощь более чем десяти своим товарищам. После боя они были успешно эвакуированы и остались живы», - сообщает издание.

За мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества, Роман Ермолаев был удостоен медали Суворова.

Государственную награду боец получил из рук командира дивизии.

СПРАВКА «КП»

Медалью Суворова награждаются военнослужащие за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации в боевых действиях на суше, при несении боевой службы и боевого дежурства, на учениях и маневрах, при несении службы по охране государственной границы Российской Федерации, а также за отличные показатели в боевой подготовке и полевой выучке.