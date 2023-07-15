В Твери ищут дезориентированную 76-летнюю бабушку с собакой

Тамара Пушкарева ушла из дома с собакой и не вернулась. Фото: ВПСО «Сова»

76-летняя Тамара Пушкарева пропала 14 июля в микрорайоне «Южный» в Твери. Активные поиски пропавшей пенсионерки ведут волонтеры ВПСО «Сова».

Тамара Пушкарева ушла из дома, расположенного на улице Транспортной в посёлке Крупской (Московский район города), с собакой по кличке Ник (короткошерстная дворняга, 60-65 сантиметров). Сообщается, что пенсионерка нуждается в помощи, сама не сможет вернутся.

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза серые. Одежда: светло-зеленый верх, серые спортивные штаны, красные ботинки.

Все, кто что либо знает о местонахождении женщины, звоните по телефонам: Наталья (Таша, инфорг) 89065554808 или регистратор — Яна 89607024747.