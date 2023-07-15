В Твери открылся Центр уличного баскетбола

На открытии Центра уличного баскетбола в Твери. Фото: ПТО

15 июля в Твери прошло торжественное открытие Центра уличного баскетбола. Он создан при поддержке Правительства Тверской области и Российской федерации баскетбола.

Находится он у спорткомплекса «Юбилейный». Здесь создано доступное всем желающим, многофункциональное спортивно-общественное пространство с баскетбольными кортами и трибунами. Также обустроены современная зона воркаут, детский комплекс.

Открытие Центра позволит проводить в регионе соревнования по баскетболу всероссийского и международного уровней.

Приветствие участникам спортивного праздника направил губернатор Игорь Руденя: «Это значимое событие, открывающее новую страницу в истории тверского баскетбола. Сегодня эта командная игра является одним из самых популярных видов спорта: баскетболом в Верхневолжье регулярно занимаются более 25 тысяч человек. Мы гордимся достижениями тверских баскетболистов – призера Олимпиады 2012 года Дмитрия Хвостова и чемпионки Европы Марины Бурмистровой, мужской сборной команды Тверской области – баскетбольного клуба «Тверь» и многих других спортсменов».

Президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко стал сегодня почетным гостем открытия Центра. Кроме того, на открытии присутствовали легенда баскетбола, Олимпийский чемпион 1972 года Иван Едешко, заслуженный мастер спорта России Алексей Саврасенко.