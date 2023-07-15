В Твери проходит VII слёт молодых поэтов «Дементьев-фест»

Стихи читают молодые авторы. Фото: ПТО

15 июля в Твери торжественно открылся «Дементьев-фест». В этом году он посвящён 95-летию поэта Андрея Дементьева и 10-летию со дня основания единственного в России Дома поэзии, который был открыт по инициативе Андрея Дмитриевича и носит его имя, сообщает пресс-служба областного правительства.

В рамках фестиваля будут подведены итоги VII Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок». В Тверь приехали более 30 молодых поэтов из Тюмени, Тулы, Калуги, Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Липецка, Воронежа, Ставропольского края, Курска, а также Крыма, Чечни и Татарстана. Лучшие авторы будут удостоены бронзовой статуэтки «Зелёный листок» и денежных премий. Их имена озвучат завтра.

На мастер-классах, которые проходят сегодня, молодые авторы встречаются с ректором Литературного института имени А.М. Горького Алексеем Варламовым, поэтом, публицистом, критиком и искусствоведом Юрием Кублановским, поэтом и писателем, переводчиком и публицистом Мариной Кудимовой и другими мастерами слова.