В Тверской области прошёл фестиваль карельской культуры OMA RANDA

На фестивале. Фото: ПТО

15 июля в селе Козлово Спировского округа состоялся VI Межрегиональный фестиваль карельской культуры OMA RANDA. Сообщает пресс-служба областного правительства. Фестиваль проходит в Верхневолжье с 2017 года.

В программу фестиваля вошли разнообразные мастер-классы: по ткачеству, лоскутному шитью, плетению из ивового прута, по росписи суми-э, изготовлению народной куклы и другие.

Традиционно на празднике можно было поиграть в народные игры: рюхи и лапту. Для проведения мастер-класса по игре в рюхи приглашена команда Осташковского отделения городошного спорта.

Также на фестивале была представлена карельская кухня. Прошли дегустации карельского хлеба, открылись чайная и трапезная, где можно было попробовать национальные блюда.

Для гостей была организована обширная программа, которая позволила познакомиться с языком, традиционными ремеслами и культурой карел.