Женщина украла садовый инвентарь с дачи под Тверью

Полицейские раскрыли кражу по горячим следам.

Садовый инвентарь и металлические трубы украли с дачного участка в деревне Палкино Калининского района Тверской области. Владелец участка обратился в полицию, ущерб он оценил более чем в 14 тысяч рублей.

- На месте происшествия полицейские в составе следственно-оперативной группы обследовали территорию, опросили жителей соседних дачных участков, - сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлено, что кражу совершила 38-летняя жительница Калининского района. В полиции женщина созналась в содеянном. Часть похищенного оперативники изъяли, остальное имущество подозреваемая продала, а деньги потратила.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы. Женщина находится под подпиской о невыезде.