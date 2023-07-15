В День города погода в Твери наладится

В День города в Твери будет хорошая погода. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

После прохладной и дождливой недели погода в Твери начинает налаживаться, это жители областной столицы ощутят уже в воскресенье. Напомним, 16 июля Тверь празднует своё 888-летие.

- В первой половине дня местами возможны дождики, а после обеда выглянет солнце. На градуснике +21 – комфортно, - сообщила в разговоре с «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Утро понедельника будет ясным, а позже опять набегут облака, к вечеру возможны осадки. Температура +26. Во вторник переменная облачность, местами вновь скромно брызнут дождики. К середине недели не кого похолодает. Температура воздуха опустится до комфортных +20 градусов.