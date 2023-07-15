На пожаре в деревне в Тверской области погиб мужчина

Обстоятельства смерти мужчины на пожаре выясняют следователи. Фото: СУ СК по Тверской области

Вечером 14 июля в частном доме в деревне Полюжье Вышневолоцкого района Тверской области случился пожар. На вызов выезжали сотрудники МЧС, пожар тушили в течение двух часов.

- В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждена внутренняя отделка по всей площади. При разборе места пожара обнаружен погибший, мужчина 1959 года рождения, предварительно хозяин дома, - сообщили в пресс-службе областного МЧС.

В обстоятельствах гибели мужчины разбираются следователи регионального СУ СК.

- Вышневолоцким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка, - сообщают в ведомстве.

Назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Также проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления причины смерти. По итогам проведённой проверки следователи примут решение о дальнейшем ходе данного дела.