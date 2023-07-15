В День города Твери МЧС будет работать в усиленном режиме

В День города основные гуляния развернутся в Горсаду.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
В День города Твери, 16 июля, службы МЧС будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тверской области.
Массовые гуляния и мероприятия в честь 888-ой годовщины областной столицы пройдут в центральной части города. Здесь и будет организовано дежурство спасателей и пожарных.
-В целях обеспечения безопасности граждан на всех объектах проведения массовых мероприятий будут организованы дежурства личного состава, — сообщают в пресс-службе областного МЧС.
Также сообщается, что уже выполнен весь комплекс мероприятий, которые позволят спецслужбам реагировать незамедлительно, в случае возникновения чрезвычайной ситуации.