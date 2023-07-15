В деревне под Кашином мужчина избил свою 71-летнюю мать

В произошедшем разбирается полиция.

В полицию города Кашина Тверской области пришла 71-летняя жительница одной из деревень округа. По словам пенсионерки, дома между ней и её 49-летним ранее судимым сыном возник конфликт. Мужчина был пьян и ударил мать кулаком по голове, а также нанёс ей один удар палкой по телу, угрожая убить. Опасаясь за свою жизнь, пожилая женщина пошла с полицию.

-В беседе с участковым уполномоченным полиции мужчина сознался в содеянном. В результате проверки всех обстоятельств произошедшего дознавателем возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

Максимальное наказание по этой статье предполагает до двух лет лишения свободы.