В Твери всех желающих научат рисовать сирень в технике батик

Вот такая сирень. Фото: tvermuseum.ru

Детский музейно-выставочный центр 16 июля приглашает на мастер-класс по росписи на шелке «Сирень» по мотивам выставки «Атласное чудо с берегов Невы». Вначале гостей ждет экскурсия по персональной выставке Ольги Жоховой, на которой представлены работы, выполненные в технике холодного батика, а также живописные полотна.

Гостям предложат нарисовать сирень, а также расскажут об изображении этого растения в искусстве.

Начало в 14.00. Предварительная запись по телефону: +7(4822) 45-71-76.

Мастер класс пройдет по адресу: ул. Советская, 5. Билеты: 450-550 руб. 6+